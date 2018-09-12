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Популярные объекты

Мы собрали самые интересные жилые комплексы Сочи здесь. И советуем присмотреться именно к ним при выборе комфортного жилья для себя или инвестиций.
1000 м до моря
Бизнес-класс

ЖК Сокол Сочи лучшие цены

Центральный район, Сочи, переулок Горького 24
6 400 000руб.
40000 м до моря
Комфорт-класс

ЖК Красная Поляна Red Glade

Адлерский район, Эсто-Садок, ул. Эстонская 9/2
4 300 000руб.
500 м до моря
Бизнес-класс

ЖК Аллея Парк в Сочи (Дагомыс)

Лазаревский район, п.Дагомыс, Батумское шоссе 28А
2 824 800руб.
4500 м до моря
Бизнес-класс

КП Видное, Таунхаусы в Сочи

Адлерский район, с. Черешня, ул. Подольская
7 100 000руб.
3500 м до моря
Комфорт-класс

ЖК на Вишневой – отдел продаж

Центральный район, Сочи, Вишневая 53
1 837 500руб.
3000 м до моря
Комфорт-класс

ЖК Западный Дагомыс отдел продаж

Лазаревский район, Дагомыс, Армавирская 126
1 157 650руб.
2000 м до моря
Комфорт-класс

ЖК Олимпийские Холмы Сочи. Отдел продаж.

Адлерский район, Адлерский район, Белореченский переулок
1 350 000руб.
500 м до моря
Комфорт-класс

Недорогой дом в Сочи у моря

Центральный район, Сочи, Санаторная 63А
11 500 000руб.
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О проекте

Купить квартиру в Сочи от застройщика

Купить квартиру в Сочи от застройщика с Агентством недвижимости ДомФонд на побережье Чёрного моря – шаг, который на сегодняшний день могут позволить себе многие, т.к. цены на жильё в Сочи разные. Застройщики Сочи предлагают несколько вариантов жилой недвижимости на любой вкус и «кошелёк»:

Мы можем предложить вам как стандартные типовые квартиры небольшой площади, так и пентхаусы с вертолётной площадкой на крыше.

Квартиры в домах обычно сдают без отделки. Жилые комплексы строятся в живописных районах города, вблизи парков, с видом на море и горы. Вы можете приобрести квартиру на любом этапе строительства.

Выбрав наше Агентство недвижимости ДомФонд Вы гарантированно получите:

  1. Проверку документов. Каждый жилой дом проходит обязательную юридическую проверку документов, в ходе которой проверяется правомерность строительства.
  2. Консультацию. Специалисты по новостройкам помогут быстро начать ориентироваться в предложениях рынка. Расскажут о рекламных акциях и маркетинговых компаниях, позволяющих совершить покупку на выгодных условиях.
  3. Оформление ипотеки. Вас всегда готов проконсультировать менеджер ипотечного кредитования. Поможет собрать документы и подать заявку на ипотеку. Многолетнее партнерство с банками повышает процент одобрения кредита для наших клиентов.
  4. Проживание и трансфер. Покупателей из других городов мы готовы встретить в Аэропорту или на ж/д вокзале. Предложив бесплатное размещение в гостинице или апартаментах. (Подробности уточняйте по телефону)
  5. Бесплатные подборки. На основе Ваших критериев поиска мы составим подборку подходящих квартир из 900 новостроек в Сочи. Согласуем дату и организуем показ понравившихся предложений.

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Агентство недвижимости ДомФонд имеет многолетний опыт работы с недвижимостью и можем быстро подобрать вам именно ту квартиру, которая удовлетворит всем вашим запросам. А если вы хотите продать объект, найдем вам клиентов. Мы ежедневно обновляем базу квартир, поэтому всегда можем предложить вам лучшие объекты недвижимости!

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