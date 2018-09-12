Купить квартиру в Сочи от застройщика

Купить квартиру в Сочи от застройщика с Агентством недвижимости ДомФонд на побережье Чёрного моря – шаг, который на сегодняшний день могут позволить себе многие, т.к. цены на жильё в Сочи разные. Застройщики Сочи предлагают несколько вариантов жилой недвижимости на любой вкус и «кошелёк»:

Мы можем предложить вам как стандартные типовые квартиры небольшой площади, так и пентхаусы с вертолётной площадкой на крыше.

Квартиры в домах обычно сдают без отделки. Жилые комплексы строятся в живописных районах города, вблизи парков, с видом на море и горы. Вы можете приобрести квартиру на любом этапе строительства.

Выбрав наше Агентство недвижимости ДомФонд Вы гарантированно получите:

Проверку документов. Каждый жилой дом проходит обязательную юридическую проверку документов, в ходе которой проверяется правомерность строительства. Консультацию. Специалисты по новостройкам помогут быстро начать ориентироваться в предложениях рынка. Расскажут о рекламных акциях и маркетинговых компаниях, позволяющих совершить покупку на выгодных условиях. Оформление ипотеки. Вас всегда готов проконсультировать менеджер ипотечного кредитования. Поможет собрать документы и подать заявку на ипотеку. Многолетнее партнерство с банками повышает процент одобрения кредита для наших клиентов. Проживание и трансфер. Покупателей из других городов мы готовы встретить в Аэропорту или на ж/д вокзале. Предложив бесплатное размещение в гостинице или апартаментах. (Подробности уточняйте по телефону) Бесплатные подборки. На основе Ваших критериев поиска мы составим подборку подходящих квартир из 900 новостроек в Сочи. Согласуем дату и организуем показ понравившихся предложений.

Недвижимость Сочи

Агентство недвижимости ДомФонд имеет многолетний опыт работы с недвижимостью и можем быстро подобрать вам именно ту квартиру, которая удовлетворит всем вашим запросам. А если вы хотите продать объект, найдем вам клиентов. Мы ежедневно обновляем базу квартир, поэтому всегда можем предложить вам лучшие объекты недвижимости!

Цены на недвижимость в Сочи растут вместе с увеличивающейся популярностью курорта, покупка квартиры в Сочи от застройщика – это всегда выгодное вложение денег. Лучшие и проверенные застройщики, объекты разной ценовой категории, подробное описание жилых комплексов – всё это вы можете найти на нашем сайте!